¿Y el próximo verano?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Parece que el tiempo está congelado con las temperaturas dominantes estos días.



A pesar de ello y dadas las circunstancias, habría que reaccionar y posiblemente actuar. Inexorablemente, siguen cayendo las hojas del almanaque, ¿qué pasará en la próxima temporada? Hay problemas en el vecindario y para colmo acontece que son los que más vienen por estas tierras.



No hay duda que somos extremadamente caros, aunque nos consideremos a veces de primera. Mirando el resto del mundo, no hay titubeos respecto a la afirmación. No se puede agregar otro escollo que subyace.



Pero el silencio es absoluto y me pregunto, el lío de las cianobacterias ¿existe?, ¿está latente? No se oye el “estamos trabajando” ni “vamos a hacer”. Sólo sabemos que se vienen las elecciones y el país está agónico.

Con la ecuación delante de los ojos, ¿se ha pensado en algo coherente, tangible o continuaremos en la misma senda?



Entiendo que debería subsistir por lo menos idea de proponer un ambiente de cambio serio, porque con la palabra no termina el problema y con el agregado que nuestros vecinos están involucrados.



Se sobreentiende que no es de buenas a primeras que un mago lo vaya a solucionar y no alcanza con hablar del Santa Lucía, ni endilgarle al campo el problema. Sino, ¿cuáles serían las acciones a tomar en lugar de echar culpas?, porque las ciudades costeras tienen mucho que ver, más cuando la población se vuelca a dichas áreas y es una de las principales fuentes de beneficio que le queda al país.



Es una situación seria, es necesario que las autoridades despierten, recordando que siguen gobernando y se remanguen en búsqueda de soluciones en lugar de votos. Está en juego la salud de los pobladores, así como la industria del turismo, entre otras. No es de recibo volver a salir disparando a hacer ruido, sino decididamente atacar el problema con sensatez y capacidad.



Tiene que existir gente informada, capaz y con compromiso con la situación. No política, eso no lo admite el escenario, tampoco hacer pruebas, sí decidir y hacer bien las cosas, el tiempo se acaba.