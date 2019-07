Próximo gobierno Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Agarra un hierro caliente



Lo siguiente frase; “Falta poco para que empiece a desaparecer tu Partido”, me la dice demasiado seguido un amigo, haciendo clara alusión a dos cuestiones:



a) Siente que el Partido Nacional puede ganar.



b) El difícil contexto del gobierno venidero y las supuestas medidas impopulares que habrá que tomar.



En criollo: “ganan ahora y nunca más”.



Hay otros amigos también, votantes del Partido Nacional, que especulan que "ganen ellos así no ganan nunca más…" Siempre pienso serán votantes, pero blancos no son.



Estas cuestiones, lejos de molestarme me ha hecho reflexionar sobre varias cuestiones en lo más profundo de mi ser, y, segundo me ha terminado por reforzar las ganas de vivir la victoria electoral de mi Partido, no por la victoria en sí, sino por las siguientes razones que intentaré ser lo más claro al enumerarlas.



Primero, no comparto la tesis que la razón de ser de los Partidos es la de acceder y retener el poder a cualquier costo, porque por lo general los costos de la demagogia, o, de no hacer lo que hay que hacer, quien paga no es el político que se conduce de ese modo, sino el ciudadano de a pie, a la corta, o, a la larga.



Segundo, porque entiendo que el país hoy vive una profundísima crisis cuyos efectos menos graves son los padecimientos económicos, y, todo lo que va por debajo y sostiene la salud de la República como tal está de mal a muy mal: Educación, Seguridad, Costumbres, Convivencia, Descuido por las formas; y es hora de que alguien fije prioridades, y, las ataque con mayor eficacia que lo que ha hecho con voluntarismo el Frente Amplio hasta hoy en sus funciones de gobierno.



Tercero, porque el nuestro es un Partido que ha sufrido todos los padecimientos que pudiera soportar un Partido Político en su historia y ya van más de 180 años de vida, donde su más alta misión, la de servir a la Patria, ha hecho que quienes nos han liderado nunca hayan sido amigos de los cálculos de ir o no ir para delante según fuera la circunstancia. No nos quita el sueño gobernar por gobernar, hay que ganar y que valga la pena.

Nadie en su sano juicio podría achacarle falta de responsabilidad al Partido Nacional.



En la historia parece destinada nuestra colectividad a agarrar fierros calientes, o, a prestar la mano al gobernante de turno para ayudar al país a salir del momento duro. ¿Se puede no estar orgulloso de eso?



Luis Lacalle Pou frente a algunas preguntas que hacían claras alusiones a la campaña sucia que había recaído sobre su persona y sobre sus compañeros respondió a la prensa con cuatro palabras en un orden muy claro: País, Partido, Sector y Persona.



Lo otro que ha repetido muchas veces es: cuanta más alta la posición, mayores deberes.



¿No es ese el enfoque que ha de tener el futuro gobierno de la Nación?

Y por último, si por hacer las cosas que se deban hacer, el costo es la no continuidad (falta demasiado y entiendo se subestima al pueblo con el razonamiento), ¿se puede no estar orgulloso de hacer lo que hay que hacer?

De un lado de la balanza ha de estar el país, del otro: Nada.



Eso es un gobierno blanco, eso es lo que a mi juicio precisa Uruguay.



Y respecto a "desaparecer", recomiendo mirar las listas y clubes desparramados por toda la República, y ver la edad de quienes con orgullo y sin mayor recompensa que el servicio, empuñan la bandera que surgió hace 183 años.