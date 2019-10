Próximas elecciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| El último domingo de este mes los uruguayos elegiremos al presidente, vicepresidente y a los legisladores.



Todos los candidatos prometen mejorar la seguridad, economía, educación, empleo, etc. No nos caben dudas que todo con las mejores intenciones.



Lamentablemente según nuestra opinión no hemos oído a ninguno mencionar del tema económico y la rescisión que está pasando el país en los últimos años.



Sí prometió un ex candidato crear 100.000 nuevos puestos de trabajo.



¡Como lo va a hacer nadie sabe!



El futuro de este país es fortalecer la agropecuaria, ganadería y pesca y tal vez explotar los recursos de la minería.



Sobre todo los países del hemisferio norte carecen de alimentos e importan de países que producen. O sea debemos incrementar las exportaciones de productos ganaderos y agrícolas. Por otro lado la Industria Pesquera ya casi no existe. Fripur fue la ultima Industria pesquera y que se fundió.



Uruguay posee buenas tierras fértiles apropiadas para la agricultura y ganadería. Los ríos y océanos son ricos en peces. Vienen de Oriente a pescar, entonces me pregunto, ¿porqué no podemos volver a crear una flota pesquera e industrias y exportar el producto del Mar que casi no tenemos competidores?