Próxima temporada turística

@|Se está aproximando la nueva temporada turística, y el suscrito entiende que se debe cambiar la forma de actuar por los diferentes actores.



En primer lugar, la prensa debe recalcar las buenas condiciones que tiene nuestro país para el turismo, y no limitarse a comparar precios con otros competidores.



Cualquiera de nosotros, cuando vamos a viajar, no nos ponemos a comparar precios, inclusive cuando vemos canales extranjeros, todos promueven las cualidades de su país y nadie compara precios.



En cuanto al Ministerio de Turismo, el mismo debe coordinar con las 19 Intendencias, con sus respectivos Directores de Turismo, a fin de confeccionar circuitos turísticos, etc.



Por otra parte, disponer que los diferentes museos permanezcan abiertos sábados, domingos y feriados.



En Montevideo reactivar el Centro, sobre todo la Avda. 18 de Julio, mejorando su iluminación e impidiendo los dormitorios callejeros. Y el Ministerio del Interior garantizar la seguridad.