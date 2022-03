Protocolo fiestas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Hasta el momento, he optado por no vacunarme contra el Covid con las vacunas existentes.



No soy una persona contraria a las vacunas, ni que no piense en los demás, como se nos ha etiquetado a quienes desde nuestra libertad hemos escogido tal situación; sino que simplemente entiendo que en base al principio precautorio, hasta no tener certezas científicas respecto a las consecuencias en el tiempo de las mismas sobre mi salud, prefiero abstenerme.



Sin perjuicio de ello, en enero del corriente año padecí Covid, habiendo tenido como síntomas dolor de cabeza un día -el primero-, y extremo cansancio y dolor de espalda el resto. Por tal motivo, tengo un alta médica -firmada por supuesto por un médico- con la fecha del test de antígenos negativo que me realizaron tras transcurridos los diez días del primer síntoma.



Asimismo, se ha manifestado por varios medios fidedignos, y por el escenario de la realidad, que las personas que tuvieron Covid generan una serie de autodefensas y anticuerpos bastante mayores a las que producen las vacunas, y por un lapsus prolongado de tiempo que por lo menos dura tres meses.



No obstante -y es lo que motiva esta carta-, aún con el alta médica de hace mes y medio, y en el terreno de los hechos teniendo menos posibilidades de contagiarme y de contagiar Covid que una persona vacunada, la situación es que no puedo acudir a la fiesta de casamiento de unos muy amigos.



Porque, por Protocolo Covid, solamente se permite el ingreso en lugares cerrados donde se bailará, a personas vacunadas, si se quiere tener el aforo total y no hay excepciones; por más que las excepciones (ej. el alta médica dentro de los tres meses de haber tenido Covid) sean de sentido más común que las propias reglas.



Entonces yo me pregunto…



¿Dónde está la coherencia en dicho protocolo si las personas vacunadas que vayan pueden portar el Covid, así como contagiar o contagiarse, y en mi caso (de aquí a mediados de abril, por lo menos) tengo mínimas posibilidades de contagiarme y por ende de contagiar Covid?



¿Cómo puede ser que un vacunado pueda acceder a una fiesta a la que a mí se me imposibilita el acceso por protocolo del MSP, cuando soy un factor de riesgo para la sociedad muchísimo menor que una persona vacunada?



Creo que este tipo de protocolos, sin coherencia, genera una discriminación sin sustento científico ni fáctico, absolutamente injustificada, contraria a varios derechos humanos y, en lo que respecta a la transmisión del virus, es absolutamente ilógica.



Espero que las autoridades competentes tengan a bien adecuar los hechos a lo que el sentido común requiere, por más que el sentido común sea el menos común de los sentidos.