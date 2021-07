Protesta injusta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El gobierno realmente estuvo muy bien en homenajear a los integrantes del GACH, Rafael Radi, Henrry Cohen y Fernando Paganini.



Lo triste y lamentable fue la manifestación de los antivacunas liderada por ex candidato del Partido Verde Animalista, el abogado Gustavo Salles. Muy agresivo en su manifestación a un grupo de trabajo de científicos que lo único que hizo fue dar pautas al gobierno de como ir combatiendo la Pandemia. No era necesario esos carteles que decian: “Asesinos, Antivacunas, Genocidas”.



Este grupo asesor no merecía este tumulto justo el día del homenaje del gobierno frente al auditorio del Sodre.



¿A donde quiere llegar? ¿Qué busca armando lío e incentivando a gente a manifestarse contra todo? Sin duda que estamos en democracia, pero con personajes como este sin duda no se construye, sino se destruye y genera una tensión innecesaria.