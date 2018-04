Protesta contra la Iglesia

@|Me parece fuera de lugar se critique lo que escribió la Iglesia Católica porque usó palabras de uso corriente. Parece que se están buscando cosas en un lugar que no corresponde.



La Iglesia promueve la unión de la familia; único medio para mejorar la situación de degradación que se vive en el mundo actual.



Si alguien tendría que quejarse serían los católicos que por un capricho no se les permitió la estatua de Virgen María en la rambla, cuando están Iemanjá, Buda, y hasta un coreano desnudo.