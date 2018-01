Protesta del agro

Felicito por coraje y determinación



@| La verdad es que me congratulo de ser uruguayo y que haya un sector de gente que se para a plantear sus legítimos reclamos. Sin ribetes de política ni de lucha de clases como estamos acostumbrados por el PIT CNT, por algo justo que llegó a un límite que no se puede seguir.



Soy de la ciudad, tengo una profesión y también puedo asegurar que estamos en una situación que no se puede más con el IRPF, el IVA, los adelantos obligatorios por 21 meses y todos los demás impuestos. Lo que uno gana se lo lleva mayormente el estado sin dar servicios a cambio, persiguiendo a quien pueda tener un peso para quitárselo. Es por eso que estoy de acuerdo con la protesta y los felicito por el coraje y determinación.

Al igual que ustedes, yo también quiero trabajar, producir y tener una cierta rentabilidad de mis ingresos. Esto no está siendo posible por el peso del Estado, cada vez más empleados públicos amigos y menos servicios, cada vez más caro y hay que pagar más impuestos.



El Estado debe reducir su cantidad de empleados públicos y el costo que tiene, no puede ser una fiesta de 350.000 dólares, una pérdida de 800 millones de dólares de Ancap, un estadio de Antel que nadie sabe cuánto va a salir. No señor, basta.



El Estado debe ser mucho más eficiente con mucho menos funcionarios, sin olvidarse de su objetivo, servir a los Uruguayos, no al revés. No queremos que nos transformen en un país de gente ignorante y obediente que los siga votando para que se perpetúen en el poder.