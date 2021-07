Proteger a la fauna

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

@|Realicé un pequeño viaje al balneario de la Paloma, justo este fin de semana con mañanas cálidas y noche muy frías.



Al promediar la tarde lo que predomina es una tenue neblina con un olorcito particular, del Pino y el Eucaliptus. Unos cuantos hoteles cuentan con servicio de Aire acondicionado y con chimeneas a pleno funcionamiento. Restaurantes con unas estufas tipo antorchas encendidas que dan un lugar muy acogedor. Reina la limpieza y comparado con otros fines de semana había gente pero no estaba lleno.



Al no poder hacer uso de la playa debido a las bajas temperaturas, el traginar de autos, motos, bicicletas es importante. La gente salía a recorrer y el mate estabacomo un pasajero invitado más. Si hay una constante y se veía que mucha gente salía hacia a el Chuy en forma temprana. Por más que hay una disposición de no ingreso de comestibles, nadie de los que vi abusó de compras y los funcionarios aduaneros los dejaron seguir. Alguno quedaba un poco demorados pero al rato lo veía pasar.



En la frontera está barato y los Free Shop fueron la vedete del fin de semana.



No importa la distancia de 143 ktns y el recorrido de una 1h 30 en llegar. Igual van para estar por dos días. En estos momentos el agua tiene una temperatura de 12 grados, muy fría y con el Atlántico más se siente.



Su nombre de La Paloma se debe a que el cabo de Santa María donde se ubica el faro, construido en 1874, con 39 mts de altura -declarado Patrimonio Histórico Nacional-, es un lugar temido por pescadores y navegantes. Debido a la cantidad de rocas y la espuma de las olas parece verter una silueta de una Paloma Blanca. Esto según la leyenda del lugar.



Aquí anualmente viven unas 3.500 personas y en sus 20 kilómetros de costas tiene gran diversidad no solo de arena sino de profundidades del Atlántico. Pero al caer la tarde del domingo hay que volver y recorrer 240 kilómetros para regresar a la capital.



De todo lo lindo que me llevó, la contrapartida fue ver en el tramo largo de La Paloma a San Carlos la enormidad de animales muertos atropellados, zorros, liebres, armadillos, algún perro, la verdad, de locura. En la salida de Rocha solo hay un cartel que avisa: Disminuya, animales de la fauna autóctona Nacional cruzando la ruta”.



Nadie le da corte. La Policía caminera estaba solo a la salida de Rocha y a la entrada de Pan de Azucar. Por suerte, no se produjo ningún accidente. Luego se incrementaron en la Interbalnearia donde el tráfico era muy denso.



La situación descripta suscita estas preguntas: ¿Cuántos animales se pierden por el tránsito de autos, camiones, ómnibus, etc? ¿Cómo no hay una forma de proteger nuestra pequeña fauna? De lo lindo y disfrutable del viaje, esto fue el trago amargo.



El Ministerio de Transporte, Turismo, Dinama, Medio Ambiente, deberían instrumentar buena cartelería, cámaras ocultas y monitoreo constante,en los puntos que ya se conocen que cruzan animales. Estas pérdidas no regresan.