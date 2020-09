Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|En 15 años de gobierno frenteamplista, aumentó en forma escandalosa la criminalidad en el país, con total beneplácito de sus dirigentes.



Recordemos: sensación térmica, los gurises, pasando por el “No a la Baja”, “Ser Menor no es delito”, siguiendo con el “Miedo no es la Forma”. Leyes para liberar presos o para no retener por más de 48 horas a un detenido.

Creció la delincuencia en todas sus formas: narcotráfico, robos, asesinatos, etc.



Ahora critican al nuevo gobierno por la seguridad.



Y como si esto fuera poco, vemos su última demostración como protectores de la delincuencia oponiéndose o criticando la acción policial, con voces airadas o manifestaciones.



Esto no da para más.