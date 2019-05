Protagonismo equivocado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los árbitros del fútbol uruguayo quisieron manifestarse y decir "aquí estamos" y con una decisión absurda, paralizaron todo el fútbol.



Pues sépanse algunas cosas: en primer lugar, los hinchas de Nacional que ingresaron a la AUF lo hicieron en forma pacífica (no engañaron al personal de seguridad de la AUF ni entraron por la fuerza) y desplegaron una pancarta y se fueron. El contenido era lesivo para Ubríaco (que tiene un cargo en el Colegio de Árbitros) e ignoro si para los jueces en general.

Sin violencia de ningún tipo, manifestación “desubicada” o no, no tiene reproche penal alguno.



Violencia sí hubo, cuando un hincha de Cerro (más de uno), dos años atrás, en un partido de inferiores fueron hacia el Ronco López, Dt de Rampla Juniors y con un arma de fuego, uno de ellos tiró, hiriendo en definitiva a un funcionario de Rampla que casi queda paralítico, saliendo ileso el mencionado López. ¿Paró el fútbol por tamaña canallada? Nada. Los árbitros de fútbol dijeron algo? Mutis por el foro… Se dijo en ese momento que no era conveniente parar el fútbol porque era darle la “derecha” a los violentos. Causa gracia, si no fuera que el hecho fue un despropósito.



Sépase que los árbitros de fútbol son figuras públicas, ergo están expuestos a la opinión y a la constante critica de la gente. Y por eso mismo no se les tutela jurídicamente el honor porque precisamente están sujetos al escrutinio público. Y esto no lo digo yo que soy neófito, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta prioriza la libertad de expresión (el contenido de la pancarta desplegada en la AUF) y el derecho a la protesta.



Ante la colisión de ambos derechos, la jurisprudencia más reciente prioriza el de la libertad de expresión y la protesta.



Se trata de emisión de opiniones sobre nuestro deporte más popular que genera una movilidad y repercusión social de altos ribetes. Los árbitros de fútbol son personas que voluntariamente se someten a la crítica constante precisamente por haber elegido dicho profesión, por lo que la opinión de la ciudadanía con respeto a los mismos queda amparada en la norma vigente.



Incluso involucraron al Pte. de Nacional, donde quedó claro que el árbitro Cunha perjudicó notoriamente a dicha institución, en el partido contra Fénix, aunque no justifico las consecuencias de tal hecho, haciendo Nacional, de paso cañazo, tabla rasa con todo el Colegio y demás. Pero es harina de otro costal.



Sin duda que el Estado y la sociedad, deben tener una actitud activa y vigilante para prevenir cualquier cercenamiento u obstáculo para la libertad de expresión.



Los árbitros quisieron ponerse en “víctimas”, pero en esa situación quedamos todos los amantes del fútbol, atónitos ante tamaña intransigencia, rehenes de un dislate sin par.