Propuestas para mejorar la seguridad

*|En el problema de la delincuencia no me quiero meter; está muy trillado y mucho se habla.



Pero sí dar penas más grandes; máximas en algunos casos.

Hacer trabajar a los presos es fundamental.



El problema de las “madres” que les pegan a las maestras. No sirve solo ficharlas y mandarlas a su casa; ¿qué le hace una mancha más al tigre?

¡No señor! Para ellas trabajo comunitario en las escuelas yendo todos los días por dos meses a barrer y lavar los pisos. Si tienen hijos que los lleven con ellas. ¡Estamos hartos que paren por ese problema!



Además, pena máxima a delitos sexuales y doble a policías y personas que tengan alguna responsabilidad.