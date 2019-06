Propuestas de los candidatos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Proponen programas, algunos bien estudiados con profesionales idóneos en cada materia; otros, livianitos, con promesas tentadoras y pensando en obtener votos.



Nos llama la atención que los candidatos del continuismo oficialista no traten de hacer ya muchas de las cosas que proponen para el futuro y que tienen en el debe. De estas dos muy llamativas: el déficit fiscal que hay que abatir sí o sí y la reforma de la seguridad social a la que hay que darle un futuro sustentable.



Pero hay algo que me llama más la atención: el Pit Cnt no tiene personería jurídica, no presenta estados contables y mueve 10: o 15:, sí, millones de dólares por año.



¿No paga IVA por servicios prestados? ¿No paga BPS? ¿Cómo es? ¿Ningún impuesto los alcanza? Ese movimiento es el cuarto poder en el país, y muchas veces el primero, ya que cada vez tienen más derechos y menos obligaciones, fomentados por el gobierno.



Sin duda en muchas materias han obtenido importantes beneficios (justos) para sus asociados, pero creo que el país entero merece una reglamentación de los actuales sindicales y de los sindicalistas: voto secreto, mayorías, pero sobre todo trasparencia.



Entonces, creo que también el próximo gobierno debe poner la reglamentación sindical arriba de la mesa, para que empresarios y obreros trabajen, no sólo en los consejos de salarios, sino también en otros aspectos; entidades que se respeten, transparentes, democráticas, ordenadas.