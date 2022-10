A propósito del Día del Patrimonio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|2 de octubre, Día del Patrimonio, 75 años de la Comedia Nacional.



Nadie puede negar el talento y magnetismo que China Zorrilla desplegó en su larga vida, significando el nacimiento de una leyenda que ella misma se encargó de alimentar, sobre todo desde Argentina, codeándose con la farándula y su periplo mediático en la que seducía a cualquier auditorio que se le interpusiera. Es con justicia que su imagen ocupe todos los espacios de nuestro país estos dos días del Patrimonio.



Pero no podemos dejar de reconocer que ocurren ciertos olvidos, aún en el propio círculo artístico de China.



Comenzando por su hermana Guma Zorrilla, referente indiscutido en la historia del vestuario teatral; ninguna muestra recoge aunque sea parte de su colección de diseños.



Homenajear también algunos de sus más reconocidos partenaires: Antonio Taco Larreta (también cumpliría 100 años el próximo 14 de diciembre), Enrique Guarnero en el Teatro de la ciudad de Montevideo o el propio Carlos Perciavalle.



Debe destacarse de manera especialísima a su otro amigo: Jacobo Langsner; no desde la versión cinematográfica de Esperando la Carroza (recordemos que al igual que el estreno hace 60 años por la Comedia Nacional, no fue bien recibida en su estreno por su tono exagerado). El tiempo se encargó de darle el lugar de fanatismo en el público que todos conocemos.



Hay que reconocer el enorme valor que dicha obra tiene como texto, ya clásico y vigente y jerarquizarlo más allá de la película argentina. Quizás es momento para que el INAE lo rescate a través de la publicación de alguna de sus obras (por ejemplo la notable “Pater Noster”). Tal vez también era oportunidad para que Canal 10 rescatara del olvido el ciclo que se llamó “Elenco Montevideo” y que puso en escena para la televisión uruguaya algunas de sus títulos (la propia Esperando la Carroza) y tuvo el privilegio de reunir un envidiable grupo de actrices (Nidia Telles, Beatriz Massons y Nelly Antúnez, siendo ésta última la actriz con más versiones de “La Carroza” en su trayectoria).



Y por último, jerarquizar lo que significa el 75 aniversario de la Comedia Nacional, para el Uruguay y el universo del teatro, la prolongada permanencia de un elenco estable oficial, quizás sin comparación en el mundo.



Se trata de un acontecimiento absolutamente ineludible, lamentablemente opacado por el homenaje a la Zorrilla.



Se pierde la oportunidad de recordar todos los nombres valiosísimos desde la actuación, rubros técnicos, dramaturgia, dirección, etc. que construyeron un patrimonio inmaterial único en el mundo durante 74 años.



Porque en este último año de la era Calderón, su director ha logrado una bienvenida visibilidad del elenco.



En ese sentido, se pierde la oportunidad de brindar el homenaje que aún le debe el país a Estela Medina, que en 2022 cumplió 90 años, y los 58 años que le dedicó a la Comedia Nacional.



Sin irnos del ambiente teatral, también recordamos en 2022 el centenario de Carlos Maggi, también dramaturgo, y que lamentablemente sus obras están ausentes, desde hace muchos años, de nuestra cartelera.



Y sin duda a este homenaje a China Zorrilla y la movida cultural a su alrededor, le faltó la siempre acertada opinión del recordado Jorge Abbondanza.