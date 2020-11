Propietarios en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Es injusto que aquellos argentinos que poseen propiedades en el Uruguay no puedan cruzar el río.



Si la persona demuestra estar sana, no sé cuál es el impedimento.

Si el celo es tan grande se podría acordar que funcionarios sanitarios uruguayos revisaran de nuestro lado, ya sea en el puerto de Buenos Aires, los puentes y Aeroparque a aquellos propietarios y sus familias que deseen viajar al Uruguay.



También se podría llevar a cabo una cuarentena al llegar a la costa oriental dentro de sus propiedades...



El virus no reconoce a sus víctimas por su pasaporte, hay que buscar una solución al tema ahora que se aproxima el verano y que muchos propietarios quieren disfrutar de sus casas que tan caro les cuesta mantenerlas, ya sea por servicios o impuestos en moneda fuerte.