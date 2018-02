@|Creo que hay que hacer algo con el Inumet. Resulta que ahora desde el gobierno y organismos oficiales se tienen que regir por los pronósticos meteorológicos que da Inumet.



El pasado jueves por la tarde, frente a los pronósticos meteorológicos del Inumet, la segunda jornada del viernes fue suspendida y trasladada para el sábado.



El viernes por la mañana, mirando Teledía escucho el pronóstico de Nubel Cisneros quien comienza diciendo que se procedió erróneamente pasando la segunda jornada del Desfile de Llamadas para el sábado ya que la lluvia comenzaría a eso del mediodía y para la tarde/tardecita iba a estar bien nuevamente.



Adivinen quién tuvo razón en el pronóstico meteorológico: el Inumet o Nubel Cisneros. Nuevamente los meteorólogos particulares aciertan mientras que el Inumet nuevamente erra.



¿Hay una diferencia en tecnología entre lo que posee el Inumet y los privados? No la hay. La diferencia es que los privados interpretan mejor las vistas satelitales que los funcionarios del Inumet.



Esto mismo que digo yo ahora, lo dijo Ramis hace unos tres meses cuando se le preguntó el motivo de los yerros del Inumet y él dijo que en el Inumet no hay gente capaz de interpretar las fotos satelitales, algo que ya un estudiante de meteorología en la mitad del curso ya es capaz de realizar.

No sólo le falta equipamiento al Inumet, le falta personal, porque las mediciones se toman solamente en horario restringido y no hay un registro fidedigno de datos y por supuesto hay un gran problema de capacitación.

Pero ya deberíamos estar acostumbrados de que los sucesivos gobiernos del FA han sido en gran parte gobiernos de la mediocridad y de igualar hacia abajo.