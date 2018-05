Promesas vs realidad

Pompas de jabón



*|“Se expresaba en un editorial periodístico en materia política, que un dicho popular define al “globo sonda” como una estrategia política de testeo de la población, llevada a cabo con la colaboración de uno o varios medios informativos”.



“En términos políticos, significan una forma de distraer la atención de la población preocupada por problemas y escándalos domésticos que al despertar comprometen la credibilidad de todo gobierno”.



Continuaba expresando el referido editorial que, “El Frente Amplio ha tenido, y tiene, una gran creatividad en la utilización de globos sonda, teniendo a los presidentes Vázquez y Mujica, como expertos lanzadores de estos instrumentos”.



Ahora bien, significa lo manifestado que lo que se ha creado con gran habilidad demagógica es un sistema que, cuando un gobierno se encuentra “tambaleando”, por errores cometidos en su administración ejecutiva (en lo nacional e internacional) antes que su pueblo determine su acción política de futuro, anuncia promesas de prosperidad (pompas de jabón...) que notoriamente no pueden cumplirse por razones económicas u otras causas para desviar la preocupación popular, como ha ocurrido hasta ahora.

Sobre ello, fácil es recordar los siguientes acontecimientos no cumplidos hasta el día de hoy, sobre: cuando “el Dr. Vázquez en su primer mandato anunció el descubrimiento de grandes volúmenes de gas en nuestro mar territorial...”.



Lo mismo sucedió con el proyecto del Sr. Mujica respecto a la construcción de un puerto de aguas profundas que hasta fue aprobado por ley...

Asimismo, agreguemos el famoso proyecto de Aratirí impulsado por el propio Sr. Mujica, el cual fue discutido durante todo su mandato, ha quedado hasta ahora en nada...



Y qué podemos decir del famoso proyecto de las presidencias de ambas márgenes del Río de la Plata, Cristina Fernández y José Mujica, el Tren de los Pueblos Libres, que sólo hizo un “viaje ensayo”, y ahí se quedó...



En la intención y voluntad de no cansar más al lector, pero sí de manifestar la verdad de los hechos, sólo continuaré en forma lineal sin mayores comentarios, recordando a un pueblo inocente y sin memoria: promesas de gobiernos que durante 15 años de poder no han podido cumplir: proyecto de una planta regasificadora con participación de Ancap y Ose para exportar la “cuantiosa producción que se iba a lograr.. Proyectos que se lograrían con el petróleo hallado en mar y tierra, hecho por el cual el Dr. Vázquez convocó a los expresidentes para informarles de ese histórico descubrimiento...”.



Finalmente, a todo ello quedémonos esperando lo que ha de acontecer en este último negocio con UPM, donde el Uruguay sólo debe hacer un tremendo aporte financiero sin respuesta inmediata... augurándose por parte del gobierno grandes inversiones del exterior, lo que ha de traer consecuentemente miles de puestos de trabajo con sus correspondientes aumentos de ingresos labores, beneficios comerciales para la población de la zona, etc.



¡Qué el cielo nos ampare!