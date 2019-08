El progresismo y la mentira van de la mano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Es la primera vez desde la campaña electoral del 2009, que no se les escucha a los frentistas proponer una heladera como candidata. Después de tres gobiernos nefastos, la ciudadanía les sacará tarjeta roja el último domingo de octubre.

En la campaña del 2004, eran desconocidos y se presentaban como los renovadores, mentira que muchos sabíamos, pero que otros ingenuos se tragaron la pastilla. Evidentemente habían ocurrido muchos problemas en el gobierno de Jorge Batlle, sobre todo económicos, pero no por una mala gestión, sino porque le tocó bailar con la más fea.



El viento a favor que tenía el gobierno del Frente, ahora cambió de dirección y las cifras en la economía demuestran la incapacidad. Miles de puestos de trabajo perdidos; aumento de empresas en concordato; déficit fiscal en un 4,8% que representa que cada año gastamos US$ 2.800 millones de más, que se cubre con deuda externa; inseguridad descontrolada; niveles de enseñanza pésimos.



Todo esto ellos lo tienen muy claro y es por eso que han empezado a emplear tácticas para seguir mintiéndole a la gente.



El Ministro de Industria la semana pasada se encargó de difundir el verso que las tarifas públicas no serían aumentadas hasta el fin del período de gobierno. Seguramente esto lo mantendrán hasta conocer el resultado del último domingo de noviembre y si por desgracia consiguen ganar, el 1° de enero del 2020 lo vamos a festejar con nuevas tarifas y ajuste fiscal.



Las mentiras se vienen repitiendo desde el primer gobierno, cuando Tabaré Vázquez prometió que le cortarían la mano a quien la metiera en la lata. Parece que la motosierra que iban a usar se quedó sin batería, pues ninguno de los corruptos está usando prótesis.



Los grupos duros como el MPP y el Partido Comunista se presentaban como los defensores de los derechos humanos y los combatientes de la dictadura, cuando quienes vivimos esa época sabemos que los asesinos del MPP estaban todos presos en junio de 1973, cuando los militares tomaron el poder; y los bolches cuando en febrero de 1973 las FFAA insinuaban un golpe de Estado, estos los apoyaron incluso con titulares desde el diario El Popular, pues los veían como la versión peruanista en Uruguay.



Nos siguieron mintiendo en la campaña electoral del 2014, cuando Astori y Vázquez decían que la economía que había dejado el gobierno de Mujica estaba excelente y que no se aumentarían los impuestos. El aumento lo adornaron con otro nombre y dijeron que fue una consolidación fiscal. Son unos genios inventando sinónimos para no decir las cosas por su nombre.

Otra jugada que hicieron fue convencer al falso batllista de Fernando Amado de apoyarlos. Evidentemente este sujeto tiene miedo de quedar desempleado. Se dice admirador de las ideas de Batlle y Ordóñez y se junta con comunistas y asesinos del MLN. Dice que apoya a Martínez, no al Frente. Llamen al psiquiatra.



La otra técnica que están aplicando es tratar de mostrarse como que si ellos ganan formarán un gobierno de centro. Con líderes como Mujica y Martínez uno nunca se hubiera imaginado que declararían que el gobierno de Maduro es una dictadura.



Del Pepe no se extraña, pues él siempre declaró que se abraza con una culebra con tal de lograr sus fines. Lo insólito de Martínez es que se muestra como de centro y sin embargo nombra a una admiradora de la guerrilla, como su candidata a vice. También tenemos a Álvaro García y Cristina Lustemberg que se juntaron, desvinculados, el primero del Partido Socialista dominado éste por los ortodoxos y la segunda de la 711, grupo que quedó en las sombras después de lo que pasó con su líder, Raúl Sendic. Seguramente desde ahora hasta octubre, prometerán lo que sea con tal de engañar a la ciudadanía.



No permita que lo vuelvan a hacer, pues es sabido que actualmente el mayor peso dentro del Frente lo tienen los grupos radicales que son afines a los dictadores de izquierda: Castro y Maduro.



Nuestro pueblo no se merece esta desgracia nuevamente.