El progresismo esclaviza a los pobres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Quien definió en forma muy clara qué es la revolución progresista fue Jorge Giordani, quien era Ministro de Planificación de Hugo Chávez.



Cuando lo consultaron al respecto dijo: ¨la revolución se trata de mantener a los pobres, pobres….. pero con esperanza, porque los pobres son los que votan por nosotros, los pobres son los que nos dan el poder y mientras nosotros hacemos el discurso de la defensa de los pobres, no los podemos sacar a la clase media, porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestros enemigos¨. Esta es la técnica que han utilizado todos los gobiernos progresistas de Latinoamérica. Obviamente apuntan a sectores de la población con bajo nivel educativo, nulo nivel de acceso a la información y cuya única preocupación es poder seguir sobreviviendo.



Cruzando el río, cuando la corrupta de Cristina Kirchner gobernaba, tenía al frente del Instituto de Estadísticas al Secretario de Comercio Guillermo Moreno que no publicaba cifras de la pobreza porque el Ministro de Economía, Axel Kicillof decía que publicar esos datos estigmatizaba a los pobres. Cuando alguien le increpaba a Moreno por esa información este daba su respuesta poniendo una pistola cal. 45 sobre el escritorio. A tal punto era la mentira que Anibal Fernández que fue Jefe de Gabinete afirmaba que en Alemania había más pobres que en Argentina. Lo sucedido en la elecciones de la República Argentina el domingo 11 de agosto nos muestra a qué punto esas técnicas dan resultado, pues a la ciudadanía no le pesa el tema de la corrupción, sin tener en cuenta que lo que se roban genera la situación de pobreza en que están viviendo.



La gente cuando votó confundió frustración económica con suicidio democrático. Si estos cuatro años sufrieron angustias económicas, esto fue la antesala del infierno que se les viene encima con el casi seguro gobierno kirchnerista. Inversión externa nula, default de la deuda externa y encendido de la máquina de imprimir billetes. Los mercados demostraron el temor al futuro gobierno pues el dólar se devaluó un 40%, la deuda del gobierno cayó un 15% en Wall Street y la Bolsa de Buenos Aires cayó un 15%. Todas estas técnicas vienen siendo planificadas desde hace años en esa cueva de ratas que es el Foro de San Pablo, donde se reúnen todos los bolches latinoamericanos, auto renombrados como progresistas y cuyo sólo fin es llegar al poder y poder llenarse los bolsillos. Los hechos lo demuestran: Lula preso en Brasil; Correa refugiado en Bélgica y requerido por la justicia ecuatoriana; Cristina Kirchner libre amparándose en sus fueros; las hijas de Chávez depositando la fortuna de su padre en varios bancos extranjeros.



En Uruguay los gobernantes tiene un poco más de ingenio para mentir. Todos sabemos que los asentamientos han aumentado a pesar que algunos de ellos han sido reubicados. Las cifras de pobreza no indican la realidad porque tenemos un comité de base dentro del MIDES dirigido por la resentida de Marina Arismendi, cuya única función es otorgar dinero sin pedir ninguna contraprestación y de esa manera muchas personas no figuran dentro de la línea de pobreza. Los hechos demuestran que las cifras son manipuladas cuando nos dicen que el desempleo está en un 9,8%, pero donde sólo incluyen a quienes están en seguro de desempleo sin tener en cuenta a los subempleados y aquellos que ya no buscan trabajo. Esa cifra hoy está en 340.000 personas. En Uruguay estamos llegando a una situación económica límite pues estos gobiernos progresistas incapaces han prometido cosas imposibles con tal de conseguir votos. No les importa gastar más de lo que tienen y han contado con la complicidad de un equipo económico servil que no ha sabido plantarse firme frente a los desbordes de la izquierda que maneja el partido de gobierno.



Es por eso muy importante emitir un voto razonado ya que con los ejemplos de otros países latinoamericanos amigos ideológicos del Frente, iremos por ese camino y será muy difícil el retorno. Lo que Ud. decida el último domingo de octubre será fundamental para los próximos años. No vote con egoísmo pensando en su bienestar pues la desgracia de los demás en algún momento le llegará a Ud.