Programación para el bicentenario

@| Ya se va conociendo algo, de la forma en que serían celebrados los doscientos años de la Declaratoria de nuestra Independencia del 25 de agosto de 1825. Pues declaraciones a la Prensa de la Vice-Presidenta de nuestro país, Sra. Lucía Topolansky, se estaría proyectando la “remodelación” del Palacio Legislativo, que fue inaugurado en otro 25 de agosto, en este caso del año 1925, o sea en el centenario. Por lo que ahora es necesario, determinar cuáles son los problemas que presenta la estructura del edificio, en especial fisuras que pueden advertir cualquier visitante, aún sin ser técnico, pues se ven a simple vista.



También se informó que, invitados por la Vice Presidenta vinieron varios técnicos desde Rusia, que elaborarán un informe, para informar que “restauraciones” hay que hacer en el edificio. Que no es lo mismo que “remodelaciones” como se dijo en algún titular de prensa. Y que sería financiado, en parte, esto es la iniciación de la obra, con ahorros de los presupuestos de ambas cámaras, como también la formación de técnicos para el mantenimiento de la obra, la prohibición de circulación de camiones en la rotonda del palacio; y que solo podrán realizarse allí las sesiones de las cámaras impidiendo el uso frecuente que se realiza ahora, para actos culturales de interés general, con lo que quedaría vedado al público ver las actas que están en el Palacio.



En términos generales no podemos menos que aplaudir la iniciativa, pero sí señalar que debe precisarse el monto total a invertir, pues según lo publicado solo se refiere a gastos iniciales, y cuál será la intervención de técnicos uruguayos, como también quién pagará a los que viajen desde Rusia. Son sí detalles pues lo importante es la necesaria restauración.

Pero sí me parece también necesario, que al mismo tiempo se disponga lo que viene gestionando la Intendencia de Florida, que en estos momentos está esperando la contestación de la Comisión Nacional del Patrimonio, esto es la apertura de la cápsula del tiempo colocada por la dictadura, y en su lugar se resuelva que hacer en el predio histórico, que también es propiedad del Estado y Patrimonio Nacional. Pues sobre esto hay muchas ideas, y todo depende de los recursos para hacer algo allí, que sustituya el mensaje de la dictadura colocado el 25 de agosto de 1975, que actualmente es lo más visible en el predio. Abriendo la cápsula del tiempo y poner en conocimiento público su contenido. Lo que debe hacerse. Lo que debe hacerse lo más pronto posible, para poder luego, dejar en condiciones aceptables el lugar.



Pienso que el Estado, debiera hacer una estructura especial, para llevar allí las actas originales de la Asamblea de la Florida de 1825, que están ahora en el Palacio Legislativo, porque para tenerlas en el solar de Florida no hay ninguna construcción que pueda servir para la exhibición pública en condiciones de decoro y seguridad; como sucede, por ejemplo en la República Argentina, donde las actas se exhiben en Tucumán, no en Buenos Aires. Previamente sería necesario abrir el cubo colocado allí por la dictadura con un mensaje del tiempo, para levantar en su lugar un monumento al Presbítero Juan Francisco de Larrobla Pereyra que presidió la Asamblea, con letras en cristales decorativos (no en bronce que puede hurtarse), con los nombres de todos los asambleístas de 1825, y hacer conocer en las paredes, una réplica del cuadro pintado por el recordado Juan Curuchet Maggi del rancho, bien criollo, de totora y barro, primer sede del legislativo nacional. Todo lo cual podría hacerse muy pronto y a un costo no muy elevado, para poder inaugurarlo el próximo 25 de agosto de este año.