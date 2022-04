Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Superadas las incertidumbres planteadas por el referéndum cabe reflexionar si, como desde la izquierda se remarcó durante la campaña, este instrumento de iniciativa popular contribuyó a “profundizar la democracia”.



Cualquiera entiende que, tratándose del perfeccionamiento de las instituciones democráticas, no es un tema menor.



Sostener que los debates de los últimos meses ayudaron a esclarecer a los ciudadanos sobre los cuestionamientos a la ley es una falsedad. Y es bueno tenerlo claro desde ya.



Desde la recolección de firmas, a falta de mejores razones, los partidarios de la derogación encararon la campaña en base a confusión y engaño. “La LUC no es Uruguay”, fue su primer eslogan de campaña. Como si el Uruguay que recibió el actual gobierno fuese un dechado de virtudes.



Una militancia tenaz desvió el centro de los debates, incorporando a la discusión temas que nada tenían que ver con la LUC para convertir el voto en rechazo a un gobierno bajo sus sospechas.



La Intendente de Montevideo llegó incluso al extremo de recomendar a quienes tenían dudas anular el voto.



Los militantes fueron más lejos. Mediante abuso de poder se violó la neutralidad que debe preservarse en los edificios públicos (una lona rosada fue colocada en la antorcha de la refinería de Ancap, carteles del Sí en fachadas universitarias).



¿Así se pretende profundizar la democracia?



La desnaturalización de la consulta habilitó todo tipo de interpretaciones de la votación. No del resultado que, aunque estrecho, no dejó dudas.



Es absolutamente falso sostener que una democracia se profundiza cuando se hace una campaña en base a confusión, engaños y sospechas improbables. Cuando se amaña y distorsiona el debate público se debilita la convivencia, se obnubilan los sentimientos de los ciudadanos y se enrarece el clima político y social.



Suele presentarse a Suiza como ejemplo de sociedad que resuelve sus controversias mediante procedimientos de iniciativa popular. Periódicamente, incluso en un mismo día pero en consultas separadas, sus ciudadanos son convocados a pronunciarse sobre asuntos de diversa naturaleza.



Comparar la experiencia suiza con nuestro reciente referéndum es, en el mejor de los casos, tramposa. Porque no son comparables ni la cultura, ni las tradiciones políticas, ni la disciplina social, ni la calidad de vida de Suiza y Uruguay. Pero además, porque el 27 de marzo se votó Sí o No a un conjunto de muy diferentes y complejos cambios impuestos por la LUC: seguridad pública, enseñanza, regulación laboral, adopción, portabilidad numérica, alquileres, inclusión financiera, etc.



Tener que responder Sí o No en una única papeleta no es la forma más indicada para resolver cada uno de esos temas porque se arriesga distorsionar la voluntad ciudadana.



La consulta debió procurar aprobación o rechazo a cada uno de los temas objeto del recurso. No hacerlo resultó una encerrona, un brete que forzó al ciudadano a dar una única respuesta a todo el paquete. Brete que genera una deshonestidad intelectual más.



Es falso, por tanto, afirmar que la campaña contribuyó a profundizar la democracia. Por el contrario exhibió debilidades del sistema que tarde o temprano habrá que atender.



Si derogar los 135 artículos de la LUC era algo realmente importante para los intereses del movimiento sindical resulta difícil entender por qué festejaron el fracaso.



Lo que revela que, en realidad, la motivación última de la dirección del Pit-Cnt, además de trancar la gestión del gobierno, fue la pérdida de poder político y económico que la LUC le impuso a una organización engordada en base a ventajas y privilegios durante los quince años de gobiernos FA.



Obvio que eso no iba a reconocerse ni dejarse traslucir durante los debates, por lo cual la dirección sindical se abocó a ensuciar el debate y a convertir la consulta en un voto contra el gobierno.



¿Qué otra cosa podían hacer para impedir los cambios y defender su cuota de poder político… y sus finanzas?