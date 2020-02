Prof. Eustaquio Gadea Díaz

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Homenaje



"Solo muere quien nadie recuerda". In memoriam, Profesor Eustaquio Gadea.



Me entero por la prensa de la partida del profesor Gadea. Lo conocí hace 30 años cuando nos juntamos en la solidaridad con los que luchaban contra la dictadura en Cuba. Nacionalista, demócrata. Extrañaremos su pluma, su palabra oral y escrita tan sabia. Tan humano. Recuerdo cuando me visitó estando operado. Docente de tantos años en UTU.



Con su avanzada edad cuando le preguntaba como estaba respondía “sobreviviendo con decoro y dignidad". Sigue y seguirá viviendo en toda lucha de los Orientales por la libertad.