Productividad y pertenencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|La convivencia armónica entre el sentido de pertenencia y la noción de aspecto no personal de los negocios.



En un contexto cultural en donde prima la satisfacción a corto plazo, la poca tolerancia a la frustración y las dificultades en el manejo de las emociones, nos encontramos frente al desafío de consolidar estructuras de trabajo eficientes, pragmáticas y flexibles.



La sensación de injusticia y falta de reconocimiento según nuestras propias expectativas son una herida al narcisismo que puede poner en jaque la continuidad en un puesto de trabajo. El desarrollo de una capacidad de tolerar estas instancias no implica sumisión, sino una visión a largo plazo y una posibilidad de crecimiento.



Los proyectos no deberían sucumbir por la existencia de un otro que nos incomoda. Porque en ese acto renunciamos a un aspecto de nuestra libertad. Perdidos en un laberinto de altas paredes sin ser capaces de ver la salida.



El temple de una persona se mide por su capacidad de mantenerse sereno frente a situaciones críticas. Este aspecto es propio de cada individuo, teniendo en cuenta su historia de vida, su estructura psíquica, la voluntad de superación que posea y el contexto dónde se desarrolle.



Sería interesante, oportuno e innovador un abordaje amplio en las estructuras laborales que tengan en cuenta otros aspectos del comportamiento humano.



El sentido de pertenencia tiene varias aristas a ser contempladas y a veces se pierde personal valioso por no contar con una contención suficiente.



La productividad se ve beneficiada en ambientes laborales que potencian las capacidades individuales, tienen una escucha crítica puertas adentro y logran gestar un sentimiento de pertenencia frente al mundo.