Producción de electricidad

@|Nuestro país ha desarrollado una destacada producción de energía eléctrica, principalmente de origen renovable en los últimos años.



Aparentemente, el consumo de electricidad está por debajo de la oferta, por lo que se estaría exportando algún excedente.



¿Qué ocurre con el ente estatal productor de energía eléctrica?



No recuerdo que se haya planteado ningún tipo de paridad con los precios internacionales, como se ha instalado en el caso de Ancap. Creo que el ente regulador sería el mismo: Ursea.



Parecería obvio que antes que exportar a precios irrisorios los excedentes, se debería procurar incrementar el consumo local de electricidad, bajando su precio de venta, como ocurre en las economías de mercado.



Esto, aparentemente, no sería viable – por su estructura de costos – comprometida por anteriores administraciones en cuanto al precio que se paga a los suministradores privados de energía renovable en contratos a mediano y largo plazo.



Es lamentable que las ineficiencias propias de los entes autónomos tengamos que pagarlas los contribuyentes, sin importar su origen o sus autores.



Tampoco aparecen los que realmente quieran cambiar sus estructuras y lograr su eficiencia dejando de lado las ventajas inherentes a su doble condición de monopolio y de ser propiedad estatal.



Otro asunto de indudable relevancia es su estructura administrativa, generalmente constituida por niveles gerenciales con salarios sustancialmente mayores a los de los integrantes del Directorio y que no necesariamente responden con sus cargos frente a errores u omisiones cometidos.



La otra perla de este collar son las sociedades que se han constituido como subsidiarias, que se rigen por el derecho privado y son de patrimonio estatal. Aquí se han cometido todo tipo de anomalías y cuando les va mal – como el caso de Gas Sayago – se hace cargo de las pérdidas “Papá Estado”.



¿Se va a hacer algo para cambiar todo esto?