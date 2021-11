Proclama del Obelisco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Quienes vivimos la dictadura desde dentro del país y sufrimos detenciones varias por fidelidad a nuestros principios, para lograr la vuelta a una democracia validada, aún para muchos que la despreciaron y ayudaron a su vulneración; no podemos olvidar la preparación de ese acto multitudinario que de verdad resultó la mejor expresión escrita en grandes caracteres “Por un Uruguay democrático sin exclusiones”.



La proclama fue la concreción de la voluntad de quienes participamos antes, durante y luego del acto de lograr la realidad de lo expresado ese día por un texto de Gonzalo Aguirre, con aportes de Enrique Tarigo, en la voz genuina de Alberto Candeau.



Después, algunos olvidaron que la expresión “sin exclusiones” quería decir justo eso mismo y le dejaron a las partes integrantes de la dictadura un triunfo-venganza no muy digno.



Pero que algunos quedásemos fuera de la posibilidad de ser elegidos, y no hablo por mi, sino por Wilson y Jorge Batlle, no fue obstáculo para un año más tarde y luego del Club Naval, tener elecciones y salir de un episodio que debe recordarse en toda su trama y sin manipulaciones de los “combatientes” famosos.



En homenaje a los que juntos lo hicimos posible y muchos ya no nos podrán acompañar en el abrazo, saludo a todos con mi mayor aprecio y respeto. Corresponde. ¿No le parece?