Proceso demorado

@| Se estaría llevando a cabo el penoso hecho de la ejecución de garantías en el escandaloso -y propio de un argumento tragicómico- del emprendimiento de Alas del Uruguay, al cual, el gobierno anterior volcó dinero sin el más mínimo y riguroso estudio de factibilidad cosa que quizás pudiera haberse estudiado en alguna clase de primaria o secundaria sobre su inviabilidad. Fundar una empresa de aviación sin una sola aeronave, a esos mismos alumnos les parecería ya de entrada un desquicio.. Lo que se debe es muchísimo, frente a lo cual las garantías reales existentes son insignificantes, aunque de todos modos deberán realizarse. Eso sí, alguien debería vigilar ese proceso alguien que no integre el equipo de compañeros, no vaya a ser que pase lo mismo que con el remate trucho de la empresa Pluna (que nunca debió cerrar) y aparezca algún señor de la izquierda que continúe tomándonos el pelo. En el barril sin fondo de los dineros públicos, esto, será una gota, aunque seguramente no, la que desborde el vaso.