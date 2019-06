El problema no es votar, es saber elegir candidatos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| La verdad es que no atinamos a entender que estamos viviendo. A donde fueron a parar nuestros principios. A quien estamos previendo votar en las próximas elecciones, que no se encuentre enrollado en este menjunje de idas y vueltas. Que, un grupo de gente racional, no pueda ponerse de acuerdo para comenzar a terminar con este desastre político, económico y social en un país con una base de posibilidades que deberían impulsarnos solamente a ponernos a pensar. Podemos excusarnos pensando que estamos viejos, pero también asumir que nos hemos dejado pasar por arriba el tren del progresismo corrupto con todas sus iniquidades.



Efectivamente, votar no es el problema. Salvo que usted este infectado por el virus de la moderna democracia blindada para siempre y crea que con una lista de papel puede cambiar un régimen o sistema de gobierno, lavarle el cerebro a las masas o hacer que sirvan al prójimo y al bien común los que viven mirándose el ombligo.



No olvide que los idiotas más los ignorantes, cobardes y especuladores siempre son más, deje que la fiesta de esta democracia demagógica la vivan las mayorías que viven de ella. Tengo la convicción que giró la bisagra y entramos en nuevos tiempos, ergo soluciones fallidas ya no sirven; hay un tiempo para sembrar y otro para cosechar, cuando llega, los granos y semillas brotan, las frutas que pintan caen solas, no hacen falta santos ni grandes hombres.



Mientras permanezca la cizaña y la corrupción todo lo que brote estará contaminado. Salvador verdadero hay solo uno, ya vino y no volverá hasta el fin de los tiempos.



Viene lo más difícil, resistir porque hacer bien o mal cualquiera lo hace, esperar solo es para grandes espíritus simples que tienen la verdadera dimensión de su tamaño y función. Creen tener todos los hilos y controles, pues cuando comienzan a soltarse las lenguas la tormenta perfecta que se han preparado llegará por dónde no la esperan.