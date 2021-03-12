Problema sin solución

José Miguel Troncoso Montevideo

@|La Intendente electa por Montevideo hace lo mismo que sus antecesores. Le echa la culpa de la basura a los ciudadanos y ahora ofrece horas extras a los funcionarios municipales de otras reparticiones para limpiar.

Hace 30 años que el Frente Amplio está atornillado en el sillón municipal, y ahora quiere limpiar Montevideo.

¡Mande al 70 % de la plantilla de funcionarios de la Intendencia a trabajar, pero que barran sin tener que pagar extras! Eso sí, que usen los tapabocas.