Problema de raíz

*|La verdad es que estoy conforme con la conducción de la IMM, del Sr. Martínez, pero lo que me tiene muy disgustada es que en mi vereda hay un árbol de más de 70 años, cuyas raíces son tan grandes que están llegando al interior de mi casa y me están levantando las baldosas. El árbol se encuentra en la vereda de la calle Joaquín Requena esquina Nueva Palmira.

Fui a reclamar al CCZ 3 y a la IMM, pero no me solucionaron ni me contestaron nada.



Soy una abuela de 89 años que no sabe a quién recurrir para que le resuelvan este problema de una buena vez.