@|Nuevamente el Ministerio del Interior nos muestra que siempre tiene soluciones para los diferentes problemas.



Evidentemente el problema que tiene el país no es la delincuencia, sino el dinero bien ganado de la gente que trabaja. Si no hubiera dinero no habría delincuentes.



Ahora frente al asesinato de la cajera en un supermercadito, la solución es sacar el dinero de los supermercados. Ya hemos visto estas soluciones para los taxis, los ómnibus, las estaciones de servicio y ahora agregamos los supermercados. Pronto seguirán las farmacias, las panaderías, las carnicerías, las verdulerías y los kioscos.



Como también estamos cerrando sucursales bancarias, dentro de poco tendremos que negociar los sueldos de la mano de un trailer porque nos pagarán con mercadería para hacer desaparecer el dinero que es lo que buscan los delincuentes. Tendremos que ir al kiosco y jugaremos un Kg. de arroz al 381 a la grande y medio kilo de margarina al 516 a los 5 y la Banca nos pagará de acuerdo a lo que apostemos (ya me veo yendo al kiosco a buscarme los 500 Kg. de arroz ganados. El boleto pasará a costar un Kg de arroz también (tienen en este momento el mismo costo), por lo que los ómnibus de Montevideo estarán remolcando un trailer donde el guarda irá depositando lo recaudado de la venta de boletos y seguramente deberá tener un guardia para que no le roben el arroz cuando se detenga en las paradas.



Mi pregunta sin embargo es: ¿cómo haremos para pagar nuestros impuestos?



¿El gobierno aceptará que le paguemos en bienes o exigirá que le paguemos con dinero que el gobierno mismo quiere que no se utilice para evitar la delincuencia?



Como ven el problema no es la delincuencia, es el dinero.