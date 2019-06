Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No es la primera vez que escuchamos a la senadora Constanza Moreira cargar tintas contra las Fuerzas Armadas; basta recordar que no hace mucho tiempo propuso directamente eliminarlas de plano, por los supuestos gastos que implica mantenerlas.



Propuesta realmente que carecía de todo sentido y además demostraba una total ignorancia e incompetencia como legisladora, ya que no planteaba qué hacer con los miles de integrantes que prestan servicios en dichas Fuerzas, además de ignorar que muchos de ellos no tienen otra oportunidad laboral.



Ahora esta señora, en su spot publicitario, invita a votar para derogar los privilegios militares... Realmente deplorable y lamentable su propuesta, demostrando claramente su exacerbado odio hacia aquellos que son una parte fundamental de nuestra soberanía. Porque le aclaro a la senadora, y le recuerdo además, que sin militares, sin Fuerzas Armadas, una nación, un país, no es tal, ya sea en caso de un conflicto armado, de inundaciones, y hasta para levantar basura, nuestros soldados dirán presente y siempre estarán al firme por el bien de sus compatriotas.