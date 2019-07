Uso privado de lugares públicos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|De tiempo en tiempo, en la zona del Sanatorio Americano, en el Parque Batlle, una empresa privada que se dedica a filmaciones publicitarias o similares, reserva todos los lugares de estacionamiento de media cuadra de la calle Bosch para poder ubicar al día siguiente camiones, camionetas, baños para el personal, vehículo de comidas y similares.



La semana pasada, ese hecho ocurrió desde las 22 horas del día jueves 4, hasta las 23 horas del viernes 5. Dos personas con chalecos anaranjados se dedicaron a colocar "conos" en las veredas e impedir la utilización de los espacios por particulares. El uso efectivo comenzó luego de las 13 horas.

Supuestamente cuentan para ello con la autorización municipal respectiva. En una ocasión anterior, en que se hizo la consulta por parte de los vecinos a la sección correspondiente del organismo comunal, no quedó tan claro que se puedan convertir en "dueños de la calle".



Lamentablemente, la Intendencia no hace nada para controlar la situación y se genera un caos en el barrio, en la circulación de vehículos, en el ruido general provocado en la zona. Todo ello agravado por existir un Sanatorio en el lugar. En este caso, se hizo saber de la situación por "Twitter", sin recibir respuesta.



No encontré disposición municipal que respalde esta actuación en la página web del municipio, más allá de un "link" general que parece dedicado a otras situaciones de uso de espacios públicos : http://www.montevideo.gub.uy/institucional/noticias/fijaron-nuevos-valores-para-uso-de-locaciones



La ciudad se ha convertido en un "vale todo" en la mayoría de las áreas de resorte municipal.



Todo el mundo estaciona vehículos en zonas prohibidas; no se respetan las reglas ni las señales de tránsito. Eso sí, las multas con los radares están a la orden del día.



Los contenedores de residuos no cumplen con sus fines. Están permanentemente desbordados. Así podríamos seguir con otras áreas de responsabilidad comunal.



¿Qué acciones eficaces tenemos los montevideanos para evitar estos abusos?