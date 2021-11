Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Extracto de la carta enviada por el Foro de Montevideo al Parlamento el 20 de noviembre.



En la Comunicación Conjunta que los Relatores Especiales de la ONU hacen llegar a nuestro Ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, referente al Proyecto de Ley sobre la sustitución de penas privativas de libertad por régimen de prisión domiciliaria para procesados y condenados mayores de sesenta y cinco años, presentado por los senadores de Cabildo Abierto, luego de explicar los alcances de la norma, expresan su “profunda preocupación por el proyecto de ley” y sus fundamentos, y en especial que sus efectos no cesan al terminar la pandemia.



Los Relatores están mal informados, desde que expresan que los presos en Domingo Arena fueron procesados por Delitos de Lesa Humanidad, cuando ninguno de ellos está bajo esa tipificación. Es evidente que no conocen los autos de procesamiento, si los leyeran, deberían ser ellos los que pidan su liberación, dado que están siendo violados sus derechos, al estar presos por convicción de jueces y fiscales parciales, la mayoría sin pruebas y sin condena, en abierta violación a nuestra Constitución y legislación, a las normas del derecho internacional, y al doble pronunciamiento del soberano.



Según la Comunicación, los prisioneros de Domingo Arena serían una suerte de privilegiados, y el argumento de la pandemia no valdría para ellos, serían humanos de segunda, sin derecho a la vida y a la salud, lo que podría suponer en una condena indirecta a muerte, prohibida por el Art. 26 de la Constitución. Es evidente que para ellos la prisión debe ser un castigo, una mortificación (prohibida por el 26), que no debe ser conculcado ni siquiera para salvaguardar la vida de los prisioneros.



La libertad es luego de la vida, el derecho humano más importante, quitarla solo se justifica para evitar los riesgos que supone que el que delinque pueda seguir haciendo daño. La meta es la reeducación para lograr su reinserción en la sociedad, por eso nuestra jurisprudencia no prevé prisiones de más de 30 años y prescriben los delitos pasado ese lapso, a diferencia de otros países, donde son posibles condenas a miles de años de prisión, o la muerte.



La Constitución establece Art. 4 “La soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación, a la que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes, del modo que más adelante se expresará”. Sobre tratados internacionales el Num. 7 del Art 85, establece que compete a la Asamblea General validar las normas internacionales, y no a burócratas internacionales que, con notoria hemiplejia jurídica, violentan nuestra soberanía, en clara violación al Num. 7 del Art. 2 de la Carta de las Naciones Unidas que dispone que no pueden intervenir en los asuntos internos de Los Estados.



No se puede permitir esta vergonzosa injerencia que pretenden con su “Comunicación” tales Relatores, afecta la dignidad nacional en general y de nuestro parlamento en particular, tratando de ejercer sobre el mismo una presión totalmente indebida e injustificada, desconociendo nuestra jurispruencia, buscando afectar el ánimo de quienes deben decidir con total autonomía.



En razón de lo expuesto, solicitamos:

Se comunique al Cuerpo que usted preside el contenido de la presente, para que se expida con un formal repudio a la pretendida injerencia, poniendo de manifiesto la libertad y autonomía del Parlamento, para decidir sobre los asuntos internos de nuestra nación, haciéndoles además saber que no se comparte el criterio de castigo que pretenden imponer, por ser contrario a nuestra jurisprudencia, así como a nuestras más caras tradiciones.