Primera Presidencia Blanca

@|El 1° de marzo, se conmemoró el 183 aniversario de la asunción a la Presidencia de la República del primer presidente blanco Brig. Gral. Manuel Oribe, 1° de marzo de 1835.



Nada mejor para homenajearlo que destacar uno de los rasgos más característicos de su personalidad: “la honestidad”.



Un destacado ciudadano de la época le envió una carta con alabanzas junto a un valioso regalo, la respuesta de Oribe no tiene desperdicio y fue: “Sr. Larravide, recibo su carta de hoy y su magnífico obsequio, le devuelvo ambas cosas; lo uno porque no merezco los conceptos con los que Ud. me favorece, y porque como su leal amigo, creo que no conviene a Ud. para el porvenir dejar con su firma esa carta cortesana, de los tiempos de Luis XIV, mal dirigida a un republicano; el regalo porque es demasiado valioso y no conviene a mi decoro aceptarlo ni a Ud. hacerlo, dadas nuestras posiciones respectivas. No debo ni quiero quedar obligado a persona alguna del modo que me obligaría la admisión del importante presente que Ud. tiene la amabilidad de querer hacerme en este día de mi cumpleaños. Lo saluda con afecto su amigo. Manuel Oribe”.