La previsión en un mundo competitivo

@|En su reciente columna titulada “Ideas y realidades”, el Dr. Juan Oribe Stemmer, concluye diciendo: “Lo aconsejable no es tanto pensar en lo que piensan hacer los demás sino concentrarnos en lo que podemos hacer nosotros para explotar nuestras ventajas comparativas”.



Tengo, por el Dr. Oribe Stemmer, una particular estima personal y lo considero uno de los mejores especialistas en temas marítimos y portuarios que tiene el país, pero no comparto ese criterio.



El ámbito marítimo y portuario es sumamente competitivo. El analizar lo que van a hacer nuestros competidores nos permite prevenir, anticiparnos y planificar la política a seguir.



Marco Tulio Cicerón, en su obra “Los deberes”, afirma que “es necesario prever los acontecimientos para no verse obligado a pronunciar la frase: no lo había previsto…”.



Lamentablemente eso está sucediendo con bastante frecuencia en nuestro país y un ejemplo de ello es el relativo al proyecto argentino de dragar el Canal Magdalena.



Ese proyecto habría sido considerado y aprobado por la Comisión Administradora del Río de la Plata en el año 2017. No obstante ello y a la importancia de este emprendimiento, ni en la Administración Nacional de Puertos, ni en otros organismos competentes de nuestro país, se le dio trascendencia a esta decisión.



Cuando hace un par de meses, el Ingeniero Naval Tettamanti, en la Argentina, reflotó esta iniciativa de la cual se hizo eco el Senador Jorge Taiana presentando el proyecto correspondiente, publiqué una nota solicitando información a la Cancillería y a la A.N.P. En particular, le solicité al Directorio de esta última que informase si la construcción de este canal y las consecuencias que el mismo podía acarrear para nuestro país habían sido analizadas y se encontraban previstas en el plan Maestro de esa Institución. El planteo no fue objeto de respuesta de clase alguna.



Hace un par de días, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en presencia del Presidente argentino Dr. Alberto Fernández, informó que el proyecto del Canal Magdalena se va a llevar a cabo lo que, indudablemente, expresa la voluntad política de ese gobierno en ese sentido.



Estimo indispensable que la Cancillería, donde tienen que obrar los antecedentes de lo resuelto en la CARP, informe de las características de ese proyecto y que la Administración Nacional de Puertos haga lo propio, indicando qué estudios se han realizado al respecto, qué perjuicios puede causar a la operativa marítima y portuaria de nuestro país y, sino sería conveniente considerar la posibilidad de dragar y mantener el Canal de Punta Indio para el caso de que sea abandonado por la Argentina, como lo he propuesto en mi reciente trabajo sobre este tema.



Volviendo al principio, debemos pensar en lo qué van a hacer los demás para tomar, con tiempo, las providencias del caso y no encontrarnos con hechos consumados.