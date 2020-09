Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El pasado 10 de Setiembre, fue el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.



La población uruguaya tiene los peores índices de suicidios de la región.



Según datos del gobierno, en el último año, 719 personas se mataron. En promedio fueron dos por día.



Soledad, desamparo, el silencio, crisis económica, drogas, aislamiento, angustias, adicciones problemáticas, falta de esperanza, depresión, falta de contención familiar y social, nivel alto de exigencias de vida (desde el plano económico), abandono familiar, falta de oportunidades, falta de especialistas en salud mental, inseguridad, pérdida de confianza han llevado a Uruguay a que sea, junto a Cuba, los países con más suicidios de América.



En Uruguay, los suicidios prácticamente duplican las cifras de homicidios y de familias destruidas por la emigración.



Cada año más de 700 personas prefirieron quitarse la vida que vivir en algún punto de Uruguay; y eso convierte a nuestro país en el territorio con la mayor tasa de suicidios de toda América Latina, similar a la de Cuba.



En comparación con el año anterior, los suicidios aumentaron en los hombres y tuvieron un leve descenso en las mujeres. Con respecto al grupo etario, los jóvenes de entre 20 y 24 años son la franja que tuvo una mayor incidencia en el aumento. Esto quiere decir que la cantidad de suicidios aumentó en los hombres de entre 20 y 24 años de edad.



También aumentó en personas de 60 a 65 años.



Ante estas cifras alarmantes, no hemos visto al gobierno frenteamplista y a sus autoridades de la salud, elaborar una política seria de contención para las personas que estén en la franja de "potenciales" suicidas.



Desde esta página, lanzamos un llamado a todas aquellas personas que se sientan en la soledad y piensen en la idea de no vivir, que acudan a nosotros, sus amigos, que por mensajes internos, podemos conversar y demostrar que la vida vale la pena vivirla y que todo es posible.



Esta es una dolorosa realidad que cientos de familias sufren año a año y miles en el correr del tiempo...



Quizá nosotros, difundiendo y compartiendo este mensaje podemos ser activos protagonistas para bajar esas estadísticas y darle una mano a quienes no saben ni tienen a quién recurrir.