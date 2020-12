Prevención Covid-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Por qué el gobierno no apela a figuras reconocidas en el ambiente: futbolistas o deportistas de renombre, cantantes (de todos los géneros), figuras del carnaval o de los programas de televisión uruguaya con más rating para generar consciencia sobre el uso del tapabocas, distancia física y cuidados generales contra el Covid-19? Inclusive personas comunes y corrientes de diferentes zonas del país y de la capital, lo cual generaría una mayor empatía.



Llegaría más rápido a la población y sus diferentes estratos, que la simple emisión de rondas de prensa gubernamentales en informativos que no son vistos por todos (especialmente por los jóvenes).



Indicaciones de cómo usar correctamente el tapabocas (es obvio que la gente no sabe cómo usarlo, higienizarlo o descartarlo); cómo higienizarse correctamente las manos; cuánta gente uno puede ver y en qué condiciones; qué hacer en caso de haber estado en contacto con un positivo o qué hacer si uno da positivo. Información clara para toda la población.



Un spot publicitario conciso y breve tendría una mayor llegada.

Apelar a la empatía puede salvar la situación.