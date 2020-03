Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|A raíz de una entrevista radial con el Gerente de ASSE, pude ver el presupuesto de ASSE y la cantidad de personas que asiste.



Son USD 1100 millones de presupuesto total (me imagino que es la suma de aportes del Fonasa más la asignación del Presupuesto Nacional).



Los usuarios son 500.000 personas.



Eso implica un costo de $ 6800 mensuales por usuario.



El promedio de la cápita Fonasa es aproximadamente $ 2500 por usuario.

Si estos números fueran correctos o aproximados, quiere decir que un usuario de ASSE cuesta más del doble que un usuario medio del sistema mutual.



Me quisiera equivocar, por favor si alguien me corrige las cifras, porque si no podríamos cerrar ASSE, pasar todos sus activos y el personal necesario al sistema mutual y tendríamos un gran ahorro sin desmerecer la calidad de asistencia.