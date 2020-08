Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Margaret Thatcher, una de las gobernantes más brillantes de los últimos tiempos, hablando sobre el presupuesto de su país dijo: "No olvidemos nunca esta verdad fundamental: el Estado no tiene más dinero que el que las personas ganan por sí mismas y para sí mismas. Si el Estado quiere gastar más dinero solo puede hacerlo endeudando tus ahorros o aumentando tus impuestos. No es correcto pensar que alguien lo pagará. "Ese alguien eres tú". No hay "dinero público", solo hay dinero de los contribuyentes”.



Es verdad, totalmente aplicable a nuestro país. Fundamentalmente a los más humildes, para quien cada impuesto que se agrega puede significar algo menos de comida en su mesa.