Préstamos del BROU

@|Hasta que implantaron el nuevo sistema en el BROU había una operativa de adelanto sobre sueldos para quienes cobran un sueldo o pasividad por el banco.



Había que afiliarse y listo, se podía pedir un adelanto que se debitaba junto con el crédito del sueldo o pasividad.



Con el nuevo sistema, primero no funcionaba esta operativa, luego se dieron cuenta y lo pusieron en funcionamiento, pero con un detalle no menor. El préstamo es un “adelanto sobre sueldo” (o pasividad), pero resulta que ahora debitan el préstamo el primer día hábil, se haya depositado el sueldo o no. Hay muy pocas empresas que acreditan el primer día hábil, más bien que ninguna, por lo que el saldo de la cuenta queda en negativo sin importar nada. O sea, el 31 tenía un pequeño saldo en la cuenta, me depositaron algunos pesos y hoy, primer día del mes, estoy con saldo negativo!



Es bastante absurdo el cambio, que no tiene en cuenta que se haya depositado el sueldo. Es más, sin no se tiene un sueldo o pasividad, esa operativa no está habilitada.



El banco debe cambiar la operativa y debitar el adelanto sobre sueldos junto con el crédito del sueldo, no antes, porque el adelanto está vinculado al sueldo o pasividad. No puede ser que dejen el saldo en negativo porque en algunos casos no se cubría el importe; si no se cubre el importe generen un préstamo automático, pero no castiguen a todos por algunos pocos.