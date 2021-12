Préstamos del Brou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Soy jubilado y cobro la jubilación por el Brou ("el Banco País").



Consulté por los préstamos que se otorgan a los jubilados y pensionistas, pero me dijeron que como tengo atrasos en tarjeta Recompensa, no se me puede dar dicho préstamo. Éste era para pagar y quedar al día con dicha tarjeta, por lo tanto no puedo pagar lo que debo.



Pensar que a algunas empresas se le otorgan grandes quitas de intereses y les dan bonificaciones y a mí, que soy cliente hace más de 40 años (cobrando sueldos y jubilación), no se me permite acceder a dichos préstamos, que es para pagar, justamente, una tarjeta de la misma institución.