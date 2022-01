Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Con referencia a las discusiones respecto del préstamo del BID que está tramitando la Ing. Carolina Cosse, al mando de la IMM, deseo hacer un poquito de historia.



Luego de la dictadura que finalizó con las elecciones de noviembre de 1984, asumieron dos gobiernos sucesivos del Partido Colorado el gobierno departamental de Montevideo.



Durante dichos gobiernos, se trazó un importante plan de tratamiento de residuos (basura al barrer) en la zona del Cno. Cochabamba en el este/noreste de Montevideo, una zona antiguamente rural de Montevideo.



El sistema se había estudiado profundamente a partir de experiencias realizadas en Europa y aquí en América, en Chile. Incluía un sistema (que debe estar enterrado todavía al costado del Cno. Cochabamba hacia Cno. Carrasco) acordado con la entonces Compañía del Gas (en aquel tiempo gestionada por Gaz de France), que generaba el gas por cañería de Montevideo, en la antigua Compañía del Gas, a partir de nafta adquirida a la ANCAP.



El sistema de tratamiento de residuos requirió la confección de una gran cantera en la cual se debían verter los residuos en un orden perfectamente establecido, a los efectos de producir gas metano a partir de la descomposición de los residuos orgánicos y canalizar dicho gas natural (metano o también llamado Biogás) generado.



Éste era un “proyectazo” puesto que solucionaba el tema del “tratamiento” de la basura generada por Montevideo y aprovechaba la generación natural de biogás para consumo energético de la ciudad. La clave del sistema era el orden estricto de disposición de los residuos y la colocación de los colectores del biogás en orden análogo, para recolectar el gas a medida que se fuese generando. (Aclaro que no tengo nada que ver, ni con partido político ni con ninguna oposición; deben estar vivos los ingenieros que trabajaron en dicho proyecto).



Cuando en el año 1990 asumió el gobierno de Montevideo el ya fallecido Dr. Vázquez (que lamentablemente muchos ponderan como gran gobernante), una de las primeras cosas que hizo fue “tirar por tierra” dicho proyecto ecológico, desestimando totalmente lo que se había proyectado detalladamente en los anteriores gobiernos y dispuso que la basura se “tirara a piacere” en la mencionada cantera del Cno. Cochabamba, rompiendo así el ciclo que se había establecido de disposición ordenada de los residuos para la generación de biogás. (Las resoluciones y decretos deben estar guardados en los archivos de la IMM).



Con dicha medida se tiró abajo el principal proyecto sesudo y económico de tratamiento ecológico de los residuos domiciliarios de Montevideo. A partir de allí: hurgadores (lamentable situación social) en la ciudad y sobre los residuos en los alrededores de Cochabamba. Luego, “contenedores de basura” traídos por Arana de Europa, para embellecer la ciudad y terminar con los canastos en la vereda y continuar con la gran ayuda social para los hurgadores, y ahora será otro etcétera.



En Europa, que conozco (especialmente en Italia) y probablemente en Chile, este sistema sigue generando gas metano para consumo de las ciudades próximas.



Los sesudos técnicos, ya sé que me tratarán de hablar de ¿cómo hacer con el licor de lixiviación resultado de la descomposición de los residuos?; a los cuales simplemente les digo que averigüen cómo hacen los italianos con ello, ya que buscan tanto imitar a los europeos en todo (Suecia, Finlandia, Alemania, etc.). Sólo que los europeos que vieron este país como una solución para su futuro, ya se fueron por el desgaste que les ha generado querer hacer las cosas mejor y con menos impuestos y gastos, que deberán pagar las generaciones futuras.



Ahora la tan ponderada Intendencia de Montevideo ¿se apresta a ejecutar una obra para el tratamiento a fondo de los residuos domiciliarios de Montevideo, de la misma manera en que dejó la cantera del Cno. Cochabamba, pero con otro relato?



Dudo mucho de la capacidad técnica y con los años se ve, que tampoco política, ni de asumir los errores/horrores, cometidos por simples posturas politiqueras, contrarias y lo peor, al sentido común.



Animo a los ediles y a sus asesores técnicos de todos los partidos, a solicitar el detalle de lo que se dispone a realizar la Intendencia de Montevideo y a no quedarse meramente con cifras de préstamos para inversión, de las cuales no se conoce profundamente el destino y cuál será el resultado final de las supuestas obras.