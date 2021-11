Presos mayores de 65 años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|La discusión de este asunto se entrevera con sucesos reales del pasado, así como con una visión de la justicia como compensación por lo hecho en ese mismo tiempo.



Entre el MLN y personas que fueron parte de las FFAA en esas circunstancias, se estableció la consideración de ambas partes como “los combatientes”, tentando dejar fuera al resto de los ciudadanos que no estuvimos en esos bandos. Curiosa forma de superar la teoría de “los dos demonios”.



En consecuencia, como un bando fue amnistiado, el otro también debería serlo.



Pero eso, lejos de ocurrir, nos trae a la situación actual, donde ya no importa tanto el pasado como el castigo a lo que se cometió (y se sigue cometiendo en el caso de las desapariciones) y por lo tanto, la justicia se torna en cuasi venganza.



Y eso lleva el asunto no tanto a la justicia como a la política.



En efecto, la justicia solo atiende hechos y no toma otros aspectos, como la necesidad de “dejar a los muertos buscando a los muertos”, como la sentencia evangélica.



Y la política, desde otro lado, intenta encontrar salidas de compromiso para situaciones que no tienen otra salida posible.



Si eso no se entiende por todos, la situación seguirá chocando con el presente y nos retrotraerá al pasado.



Considero a los familiares y soy conocido de muchos. Sé que para su sentir, esto es muy difícil de aprobar.



Pero también creo que no hay otros caminos para salir de un drama donde hay inocentes y culpables; pero son solo una parte, que con el paso de los años va siendo cada vez y por lógica, de la naturaleza más reducida.



Una última razón radica en que no se libera a nadie y no se exonera de culpa a nadie disponiendo que la prisión cambie de sitio.



Es lo que los integrantes de la Cátedra de la Udelar expresaron con claridad.

No confundamos pues justicia con política y pasado con presente.



De esa forma, sólo olvidamos el futuro que es de hijos y nietos. Y ellos no son responsables de nada de esto. ¿No le parece?