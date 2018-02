@|Resulta que nuestro gobierno, de tan bondadoso que es, les va a extender otro año el subsidio a los ex-presos de Guantánamo; colegas terroristas que tuvo la buena idea de traer el sabio e inteligente de Pepe Mujica, en un gesto de solidaridad internacional.



La realidad demuestra que este asunto es un verdadero clavo remachado, ya que siempre son noticia; que no les alcanza la plata que les dan, que no consiguen trabajo, aparte del problemático personaje, Dijab, que siempre está dando que hablar por sus fallidos intentos entrar a varios países, de donde lo corren literalmente.



Mientras tanto, Tabaré Vázquez no dice ni mu, no opina, no nos regala uno de sus habituales sermones dignos de un pastor, a sabiendas de que este asunto es algo de nunca acabar.



Recuerdo que Mujica criticó a los uruguayos por no ser solidarios con los expresos, y yo le pregunto que esperaba, cuando él es único responsable de esta desagradable situación.



Que los ponga a trabajar en su chacra y que les haga un lugarcito, ya que es tan solidario, y de paso aumenta su popular imagen internacional.

Dicho sea de paso, siento mucha vergüenza saber que en mi segunda patria; Italia, recurran a la imagen de este siniestro personaje para la campaña electoral en el mes de marzo; realmente me ofende y no representa a todos los italianos en Uruguay, ya que también hay ciudadanos italianos demócratas de verdad, que no comulgan con ex guerrilleros, como es el caso del “Pepe”.



En estos momentos, donde a la mayoría no le alcanza para llegar a fin de mes, saber que le dan un subsidio a gente que no hace nada, que dan problemas, es una verdadera tomadura de pelo.

Pero es el país en que estamos viviendo, donde la plata abunda para cosas inútiles, pero escasea para cosas que realmente valen la pena.



¡Festejen uruguayos!