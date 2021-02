Al Sr. Presidente de la República 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Señor Presidente de la República, Dr. Luis Lacalle Pou:



Soy una de los tantos argentinos inversores en el Uruguay que no podemos regresar a casa. Y digo regresar a casa, porque consideramos siempre al Uruguay una parte privilegiada de nuestro corazón.



Ir al Uruguay era como ir a la casa de nuestro mejor amigo, por eso nunca pedimos residencia. Para ir a la casa de mi mejor amigo no necesito permiso.



Tuve la suerte, gracias a amigos comunes, de compartir un brindis con su padre, el “Cuqui” Lacalle, en la Residencia de Haedo, junto a la exquisita y siempre recordada Beatriz, en la presentación del libro: “Historias de una Vida”. ¡Un grande su padre! Y seguramente Ud. ha heredado mucho de él. ¡Y quizá, lo supere…!



Por eso le pedimos, Señor Presidente, que nos permita “regresar a casa”.



Nosotros amamos su país, por su educación, por su simpleza, por su calidez, por su orden, por eso invertimos en el Uruguay, pudiéndolo hacer en la costa argentina (cosa que no hicimos). ¡Invertimos y por eso estamos pagando impuestos a su país y a la Argentina…! Pero no nos arrepentimos, solamente queremos… regresar a casa.



Hace ya un año que no podemos volver. Escuchamos su discurso del pasado lunes 22 de febrero, con muchas expectativas, pero ni siquiera nos nombró… a los propietarios no residentes, a la mayoría…!!!



¡Déjenos volver, Señor Presidente! ¡Déjenos regresar a casa!