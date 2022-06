El Presidente y la libertad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Estamos en una situación de desesperación, donde la delincuencia maneja nuestra vida y la lleva al miedo extremo. Actuamos en modo automático, vigilando, atemorizados y convencidos de que “tenemos suerte” si nos roban y no nos lastiman o matan!!!



¡Y eso es un disparate con mayúscula!



No hay democracia, ni libertad, la que tanto le gusta al Presidente Lacalle Pou.



Señor Presidente, los uruguayos no somos libres, estamos presos de la delincuencia ya que no actuamos libremente, desde los comerciantes, repartidores, el vecino, etc.



Y la responsabilidad no es de la policía, ni de los fiscales, ni de los jueces, es toda suya; ya que usted, y sólo usted tiene la autoridad para cambiar las cosas.