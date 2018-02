Presidente honesto

En política un difícil arte



Esto viene a cuento por las palabras del Sr. Presidente de la República en la tarde del 19 de febrero ppdo. en ocasión de una discusión con productores agropecuarios reunidos frente al Ministerio de Ganadería. En un momento de acaloramiento, el Dr. Vázquez expresó que hablaba porque él era honesto y le cuestionó esa cualidad a su interlocutor. Estos calificativos en boca del mandatario, me llevan a pensar lo siguiente:



1. Es probable que esa auto-calificación le impidió hablar con tal vehemencia cuando estaba “negociando” con los “rubios del norte” la instalación de su segunda planta pastera, que entre otras condiciones, hace que previamente el país deba construir una nueva vía férrea entre Paso de los Toros y el puerto de Montevideo. Para ello necesitarían mil millones de dólares, para que esta multinacional estudie sin compromiso su inversión en la nueva planta. Cabe preguntarse ¿no sería más productivo mejorar el sistema vial del país, actualmente poco menos que destruido por la falta de inversión en los años de gobierno de la actual coalición política? ¿cómo manejarán al sindicato ferroviario, que hace paros ante cualquier medida de cambio, y que nos cuesta a los contribuyentes veinte millones de dólares anuales por las pérdidas ocasionadas fundamentalmente por salarios? ¿convertirán AFE en S.A. y la privatizarán como hicieron en Pluna?



2. Quizás se haya sentido inhibido por aquello de “no venderé el rico patrimonio de los orientales al vil precio de la necesidad” expresado por nuestro prócer, tan ninguneado por el partido de gobierno, quizás porque sabía manejarse entre la gente de campo.



3. Habló de que los auto-convocados era un movimiento político cuando fue el FA quien ante la importante asamblea del 23 de enero convocó a un acto para el 4 de febrero movilizando decenas de ómnibus.



4. ¿cómo definiría su honestidad intelectual cuando se dedica personalmente a propiciar la candidatura de nuestro país para organizar el mundial de fútbol de 2030 con las carencias de infraestructura existentes, con el déficit fiscal y con la creciente deuda externa; ¿utilizará el puerto de aguas profundas, la regasificadora para calentar las tribunas, el “tren de los pueblos libres”, en ese entonces mejorado por la vía solicitada por UPM o dejará unos trescientos sesenta mil dólares en Ancap para organizar una fiestita para celebrar los 17 años de la planta desulfurizadora, o simplemente se trata de poner la zanahoria un poco más lejos para que los no pensantes los vuelvan a votar?



La honestidad en la política es un muy difícil arte. Es como el de un equilibrista que sube por un alambre tenso y sólo tiene una barra en sus manos para sostenerse y no caerse, en su caso siempre con más peso del lado izquierdo. El Dr. Vázquez ha sido un hábil equilibrista y podrá considerarse a sí mismo como honesto. Sin embargo su foja de servicios tiene algunos cortocircuitos: Siendo intendente de Montevideo le dio carta blanca a Adeom; cuando llegó a su 1ª. Presidencia lo primero que hizo fue sacar a sus competidores médicos en el área oncológica; nombró Prosecretario de la Presidencia a su hermano y luego lo ubicó como Subsecretario del M. del Interior por sus dotes como licenciado en enfermería; hizo la reforma de la salud, con resultados negativos luego de diez años de implementada; llevó como compañero de fórmula al Sr. Raúl Sendic (huelgan los comentarios); aceptó un préstamo del Cmte. Hugo Chávez para terminar la Torre Ejecutiva y darse el gusto de cambiarse de la Torre Libertad, que luego en un derroche más del FA convirtieran en Sanatorio; cuando lo interrogaron sobre Venezuela declaró que era una democracia porque tenía tres poderes (controlados u hostigados por Maduro); siendo supuestamente presidente de todos los orientales, se dirige exclusivamente a su partido de gobierno y califica de “pompitas de jabón” a los proyectos de la oposición.

¡¡Tratemos de no festejar más!!