Al presidente del FA

@|Al Sr. Pereira, presidente del Frente Amplio, promotor de un diálogo, parece que se le subió el cargo a la cabeza.



En sus permanentes declaraciones y críticas, quiere protagonismo y adhesión de los fans frenteamplistas por el sólo hecho de criticar en forma artera al gobierno.



Sus últimas declaraciones sobre Lacalle Pou con el tema del jefe de seguridad fueron lamentables; por no decir otra cosa...



Tratando de sacar rédito político del hecho, no sólo critica el hecho sabiendo que el Presidente no es responsable, sino que también critica las palabras y la forma en que se expresó el Presidente de la República.



El Sr. Pereira, presidente del partido con más adherentes, está procediendo con una falta total de respeto y decoro.



Eso habla muy mal de él y de los otros dirigentes de su partido.

Esa es la forma que tienen de hacer política.

Y lo triste es ver cuántos seguidores del FA se hacen eco de esas palabras.



¿Qué nos espera con esa clase de dirigentes?

El Frente Amplio va por mal camino y se lleva de arrastro al país.