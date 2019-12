Sr. Presidente electo Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Su discurso abrió una esperanza en los que lo votamos, para que nuestro país, maravilloso país, sea llamado en el mundo, como lo fue hace muchos años, "la Suiza de América".



Junto a sus compañeros en la coalición tienen la gran oportunidad de mejorar la situación de cientos de miles de uruguayos que merecen vivir mejor.



El camino no es fácil y será cuestión de no aflojar cuando aparezcan las piedras en el camino, que ya pronto se verán tratando de conscientizar negativamente en el próximo carnaval, con las seudomurgas, hoy oficialistas, que tratarán de criticar con mala intención, y toda la cultura oficialista que recibió prebendas.



Cuando éramos la Suiza de América, no había gente durmiendo en la calle ni comiendo de la basura de los contenedores, ni existían los asentamientos y la delincuencia que siempre existió no preocupaba...



Trasmite una imagen de familia tan necesaria y denostada en este tiempo; confiamos en su juventud y en la fuerza de los compañeros de su partido y de la coalición para salir adelante.



Para añadir al comentario, la mayoría de los beneficios sociales fueron creados cuando la izquierda no existía, así que ahora que no se los atribuyan.



Se aprovechan de los pocos conocimientos de nuestra historia que tiene la juventud, que la tergiversan y la mayoría cree que el movimiento guerrillero fue para combatir la dictadura y no que se creó en una democracia donde se votaba libremente.