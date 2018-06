Sr. Presidente Dr. Tabaré Vázquez

@| ¿Hasta cuándo... -Seguirá aplicando esta “Política de inseguridad”, que ha provocado cientos de muertos y heridos en pocos años?

-Continuará con el “experimento social exitosamente fracasado”?.... como lo define muy bien un amigo.



-Seguirá atribuyendo a la organización de la Sociedad en general, y a la pobreza en particular, “la culpa” de la delincuencia?



No, Señor Presidente, no es así.



Que el delito tiene causales sociales no cabe duda, fundamentalmente la falta de educación en valores, que se da en el hogar, ya que existe una gran fragmentación social producida por hogares monoparentales, varias generaciones nacidas y criadas en ambientes de hacinamiento y promiscuidad, y en muy malas condiciones de subsistencia.



También la educación primaria y media tienen su cuota de responsabilidad. Nadie niega esto, pero también es cierto que las medidas correctivas que se puedan tomar en estos campos, son a muy largo plazo, y siempre y cuando se pongan de acuerdo los actores públicos y privados que deben actuar en esto.



La pobreza no es excusa para delinquir, y usted sabe de esto, porque eligió estudiar y trabajar, y hoy se ha transformado en un ejemplo de ascenso social. Asimismo, llevamos más de una década de crecimiento económico sostenido y de crecimiento del salario real, público y privado, así como de las jubilaciones y pensiones; pero en ese mismo período los delitos han crecido exponencialmente.



Esto se debe a un proceso generalizado de abandono del orden social, de la falta de respeto a las normas, por flojedad en su ejecución y un casi total abandono del aspecto coercitivo de las mismas. También colabora en este deterioro que quienes deberían ser ejemplos en su acatamiento, muchas veces son los primeros en infringirlas.



No hay necesidad de sacar las Fuerzas Armadas a la calle, basta con que usted convenza a gran parte de su Partido de que hay que dejar de buscarle el “atenuante social” al delito, además de darle el necesario respaldo al accionar de la Policía, que cuenta con los medios y el entrenamiento suficiente y necesario.